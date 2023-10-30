Врач Иванов: коклюш от простуды можно отличить по характеру кашля

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов предупредил, что коклюш можно на первых этапах спутать с простудой.

Это опасное инфекционное заболевание вызывает сильный приступообразный кашель и особенно опасно для детей младше двух-трёх лет, сообщил он в беседе с Life.ru.

«По мере развития болезни симптомы усиливаются: через неделю-две кашель становится лающим, тяжёлым и очень частым — порой его невозможно остановить», — объяснил врач.

По его словам, у маленьких детей возможны даже кратковременные, но очень опасные остановки дыхания — апноэ.

Выздоровление начинается спустя месяц после появления первых симптомов. В среднем же коклюш длится около семи недель, при этом судорожный кашель может сохраняться в течение нескольких месяцев, резюмировал Иванов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.