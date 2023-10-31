Врач Мясников посоветовал выработать правильное отношение к стрессу

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пытаться избегать стресса, поскольку он является неотъемлемой частью жизни, а выработать к нему правильное отношение. Это поможет избежать пагубного влияния стресса на здоровье.

Адекватное отношение к стрессу может помочь совладать с ним и не дать избыточным переживаниям подорвать организм, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Мясников посоветовал «быть разумным эгоистом» и сохранять психическое равновесие.

«Это твоя жизнь, твоя ответственность перед своим здоровьем, перед своими детьми, перед родителям, перед страной, в конце концов. Потому что здоровье нации — это здоровье каждого из нас», — заявил он.

Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.