Врач Мясников посоветовал выработать правильное отношение к стрессу
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Адекватное отношение к стрессу может помочь совладать с ним и не дать избыточным переживаниям подорвать организм, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей.
Мясников посоветовал «быть разумным эгоистом» и сохранять психическое равновесие.
«Это твоя жизнь, твоя ответственность перед своим здоровьем, перед своими детьми, перед родителям, перед страной, в конце концов. Потому что здоровье нации — это здоровье каждого из нас», — заявил он.
Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.