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Психолог Гришина посоветовала родителям не навязывать детям ненужное образование

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Руководитель направления профориентации в MAXIMUM Education, подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, как родителям помочь своему ребёнку определиться с выбором профессии.
Психолог Гришина посоветовала родителям не навязывать детям ненужное образование
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала родителям признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развивать её.

«Если родитель займёт поддерживающую позицию, то сможет избежать множества негативных последствий: образование, которое не будет интересно ребёнку; бесполезные финансовые траты на это образование и репетиторов; упрёки и обиды со стороны ребёнка», — отметила психолог.

Помочь подростку можно и практически — знакомя его с представителями разных профессий или помогая ему получить практический опыт, добавила Гришина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.

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