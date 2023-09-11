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Диетолог Писарева предупредила о последствиях употребления некачественного арбуза

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Ксения Калинкина
Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала RT, с какими последствиями может столкнуться человек, купивший некачественный арбуз.
Диетолог Писарева предупредила о последствиях употребления некачественного арбуза
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«Если речь идёт про отравление именно арбузом, здесь могут быть два варианта: первый — влияние на организм патогенных бактерий, которые, возможно, попали в арбуз. Второй — последствия обработки арбуза различными пестицидами при выращивании», — сказала врач.

Так, в первом случае бактерии могут оказаться в арбузе вследствие его падения и начала процесса гниения, уточнила она.

«Соответственно, если человек съест такой арбуз, мякоть может оказаться для него токсичной, и ему придётся обратиться за медицинской помощью», — добавила Писарева.

Во втором случае — если во время выращивания плода фермеры использовали пестициды, у человека также могут возникнуть симптомы отравления.

«Однако они, вероятно, будут менее выраженными, чем в первой ситуации», — резюмировала Писарева.

Ранее столичный главк СК России сообщил, что страдавшая хроническими заболеваниями жительница Москвы съела арбуз и умерла.

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