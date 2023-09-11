Женщина в Москве умерла после того, как съела арбуз

Страдавшая хроническими заболеваниями женщина в Москве съела арбуз и умерла, сообщается в релизе столичного главка СК России.

«Женщина, страдавшая рядом хронических заболеваний, и члены её семьи употребили в пищу арбуз. Вскоре она почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», — говорится в заявлении.

Организована доследственная проверка, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судмедэкспертиза.

10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся от отравления, и из магазина.