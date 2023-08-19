Врач Кашух: в день достаточно съедать два больших или три средних яблока

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, рассказала в беседе с RT, сколько яблок в день можно съедать взрослому человеку.

«В день взрослому человеку достаточно съедать два больших или три средних яблока. При этом полезно обратить внимание на сорт фрукта — обычно красные плоды более сладкие и калорийные», — рассказала врач.

По её мнению, с осторожностью следует употреблять яблоки, особенно кислые сорта, людям с острым гастритом, язвой желудка или кишечника.

«У них эти фрукты могут вызвать боль и вздутие живота», — предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест».

Кроме того, специалист напомнила, что в кожуре яблока содержится много клетчатки — пищевых волокон, поэтому её лучше не счищать.

«Конечно, если мы не говорим о фруктах, которые для красоты и лучшей сохранности обработали воском. В магазине они выглядят очень привлекательно, но вот перед употреблением воск обязательно нужно смыть. Для этого яблоко следует промыть тёплой водой и протереть полотенцем», — объяснила Кашух.

Аллергия на яблоки развивается крайне редко, поэтому это один из первых фруктов для прикорма грудничков, пояснила собеседница RT.

По её словам, проявлениями аллергии могут стать сбои в работе пищеварительной системы, сыпь на коже, аллергический ринит или астма.

Православный праздник Преображение Господне, который в народе называют Яблочным Спасом, отмечается в России ежегодно 19 августа.

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