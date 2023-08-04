Врач Водовозов предостерёг от употребления залпом ледяной газировки в жару

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания, а также объяснил, чем может быть опасна ледяная газировка.

«Необходимо пить по жажде, но когда мы говорим о жаре: в один момент возникает ситуация, когда человек перестаёт эту жажду ощущать. Поэтому рекомендована принудительная гидратация. То есть вы с собой носите воду и примерно каждые 15 минут выпиваете несколько глотков, пока идёт обильное потоотделение», — пояснил эксперт.

По его словам, основная проблема заключается в том, что с потом теряется не только вода, но и электролиты, а восполняем только воду.

«Поэтому рекомендуется использовать изотонические растворы: они продаются в супермаркетах, спортивных магазинах. То есть это вода с небольшим добавлением электролитов — то, что нам нужно — натрий, калий, хлор. Дети обезвоживаются очень быстро, за ними нужно следить отдельно. Если они бегают на жаре и не жалуются на то, что им плохо, это ни о чём не говорит. Их нужно заводить в тень и охлаждать, протирать лицо влажной салфеткой, либо сбрызгивать водой», — рассказал собеседник RT.

Специалист также рассказал подробности о таком понятии как «водное отравление».

«Но это надо сильно постараться, если мы говорим о взрослом человеке. На людях не проверяли, это данные на крысах — примерно 90 мл на 1 кг массы тела. Это довольно внушительное ведро получается, которое нужно выпить залпом. Однако, есть ситуации, когда водное отравление вполне достижимо. Чаще всего, это дети, которые купаются в бассейне и заглатывают большое количество воды, это может быть и река, и озеро. Вода попадает в кровь, всасывается, и в некоторых случаях наблюдается пониженное содержание электролитов, что приводит к перебоям в работе, прежде всего, сердца, а также других мышц», — подчеркнул специалист.

Кроме того, эксперт предупредил об опасности ледяной газировки.

«Запотевшая бутылка, она прямо охлаждена, первое желание — открыть и выпить залпом. С газировкой такие фокусы не проворачивать. Она охлаждена, это значит, что весь газ, который там, внутри, находится, сжат. Наш организм разгорячён, то есть температура довольна высокая, разница получается огромная. Как только мы эту жидкость помещаем в себя залпом, газ начинает очень быстро расширяться, это может привести к так называемому «банкетному пищеводу» (синдром Бурхаве. — )», — добавил терапевт.

В связи с этим возникают продольные трещины в слизистой пищевода, в особо неблагоприятных случаях может затрагиваться вся стенка пищевода.

«Проявляется резкой болью, человек выпил залпом, резкая боль за грудиной и в области шеи. Это повод для обращения к врачу немедленно», — заключил врач.

Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, как стоит питаться в период жаркой погоды.

По её словам, стоит ограничить употребление кофеинсодержащих напитков, поскольку они могут вызывать обезвоживание.