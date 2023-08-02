Диетолог Круглова посоветовала пить не более двух чашек кофе в день в жару

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, как стоит питаться в период жаркой погоды. По её словам, стоит ограничить употребление кофеинсодержащих напитков, поскольку они могут вызывать обезвоживание.

«Одной-двух чашек кофе в день будет достаточно (200—250 мл). Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток. Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная — в ней будут содержаться дополнительные микроэлементы, напитки с добавлением фруктовых соков. Для вкуса можно добавлять мяту и базилик», — рассказала она.

Эксперт посоветовала включить в рацион овощи, фрукты в виде салата, холодных супов и не забывать про источники белковой пищи.

«Это могут быть молочные продукты, рыба, птица. В этот период лучше откажитесь от жирного мяса и колбасных изделий. Помните про регулярные приёмы пищи: иногда в жаркое время человек весь день есть не хочет, а к вечеру ощущает уже достаточно выраженный голод и возникает риск переедания. Риск кишечных инфекций в этот период высокий, продукты храните в холодильнике. Плюс покупка готовой еды — здесь тоже риски высокие, хорошо, если блюдо приготовлено прямо перед употреблением», — заключила собеседница RT.

Ранее в МЧС Москвы предупредили о жаре до +34 °С в Москве в выходные.

Ведомство рекомендует в связи с жарой носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

При нахождении на водоёмах купаться лишь на оборудованных пляжах и не заплывать за знаки ограждения зон купания.