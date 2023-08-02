В МЧС предупредили о жаре до +34 °С в Москве в выходные

В МЧС Москвы предупредили о жаре до +34 °С в Москве в выходные.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +29…+31 °C. С 5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +32…+34 °C», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует в связи с жарой носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. При нахождении на водоёмах купаться лишь на оборудованных пляжах и не заплывать за знаки ограждения зон купания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.