Диетолог Нефёдова посоветовала правильно мыть фрукты во избежание отравления

Врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала, что фрукты обязательно нужно мыть перед употреблением, и сообщила, как это делать правильно.

Исследования показывают, что их достаточно промыть обычной водопроводной водой без мыла или чистящих средств, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

«В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять», — отметила Нефёдова.

При этом фрукты нельзя мыть с мылом, иначе возникнет риск пищевого отравления, предупредила диетолог. Исключение составляют плоды в толстой кожуре, которую снимают перед употреблением: цитрусовые, бананы.

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