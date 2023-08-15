Диетолог Нефёдова посоветовала правильно мыть фрукты во избежание отравления
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Исследования показывают, что их достаточно промыть обычной водопроводной водой без мыла или чистящих средств, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
«В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять», — отметила Нефёдова.
При этом фрукты нельзя мыть с мылом, иначе возникнет риск пищевого отравления, предупредила диетолог. Исключение составляют плоды в толстой кожуре, которую снимают перед употреблением: цитрусовые, бананы.
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