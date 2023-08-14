Узнать больше

Стоматолог Бабак назвала газировку и чипсы вредными «летними» продуктами

Короткая ссылка
Детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья. По её словам, прежде всего это газировка.
Стоматолог Бабак назвала газировку и чипсы вредными «летними» продуктами
  • Gettyimages.ru
  • © cagkansayin

«Она влияет на развитие кариеса в силу высокого содержания сахара и ортофосфорной кислоты, которые негативно влияют на эмаль», — заявила Бабак в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, также вредны чипсы и сухарики, которые размокают и налипают на эмаль зубов.

В список вредных продуктов эксперт включила и леденцы.

Кроме того, по мнению Бабак, ириски, тянучки и жевательные сорта мармелада способны выдернуть пломбу.

«В углеводах содержатся сахара, которые оказывают отрицательное воздействие на эмаль, даже если вы или ваш ребёнок съели несладкую выпечку (сосиску в тесте, чебурек, самсу и т. д.)», — отметила эксперт.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить