Стоматолог Бабак назвала газировку и чипсы вредными «летними» продуктами

Детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья. По её словам, прежде всего это газировка.

«Она влияет на развитие кариеса в силу высокого содержания сахара и ортофосфорной кислоты, которые негативно влияют на эмаль», — заявила Бабак в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, также вредны чипсы и сухарики, которые размокают и налипают на эмаль зубов.

В список вредных продуктов эксперт включила и леденцы.

Кроме того, по мнению Бабак, ириски, тянучки и жевательные сорта мармелада способны выдернуть пломбу.

«В углеводах содержатся сахара, которые оказывают отрицательное воздействие на эмаль, даже если вы или ваш ребёнок съели несладкую выпечку (сосиску в тесте, чебурек, самсу и т. д.)», — отметила эксперт.

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