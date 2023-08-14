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Врач Бинатова: постоянное чувство голода и жажды может говорить о развитии диабета

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов, которые нельзя оставлять без внимания.
Врач Бинатова: постоянное чувство голода и жажды может говорить о развитии диабета
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Одним из таких симптомов является постоянное чувство голода, сообщила врач в беседе с газетой «Известия».

Также, по её словам, при сахарном диабете 1-го типа на ранних этапах возможно быстрое снижение массы тела, тогда как при диабете 2-го типа, напротив, возможен набор лишнего веса.

«Постоянное чувство сухости во рту и жажды тоже может быть ранним признаком развития заболевания. Это связано с повышением уровня глюкозы в крови, которое приводит к раздражению центра жажды», — добавила Бинатова.

В ряду других симптомов она назвала слабость и сонливость, зуд и сухость кожи, чувство покалывания в ногах, нарушение зрения.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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