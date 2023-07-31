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Диетолог Кононенко посоветовала плотно завтракать, чтобы не переедать на работе

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Диетолог-нутрициолог кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, как отучить себя переедать на работе.

В беседе с сайтом «Москва 24» диетолог объяснила, что люди порой не задумываются, сколько раз они едят в течение дня. Так, Кононенко посоветовала записывать все приёмы еды в пищевой дневник.

Кроме того, врач рекомендует принять за правило есть в предназначенных для этого местах, а не за работой, у компьютера или в кино. По её словам, когда мы заняты, наш организм не осознаёт, что мы едим.

Врач добавила, что следует плотно завтракать, чтобы не переедать на работе. По её словам, завтрак должен состоять из белков, жиров и сложных углеводов.

Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.

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