Диетолог Ивашкевич посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого в день

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.

«Часто этот продукт включают в свой рацион в виде десерта, но по факту мороженое — это ½ приёма пищи, особенно если мы говорим про мороженое в вафельном стаканчике или с печеньем», — объяснила диетолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ивашкевич напомнила, что в четырёх чайных ложках десерта содержится до 120 г углеводов. В классическом ванильном мороженом в четыре раза больше жира и на 15% больше белка, чем в молоке.

«Старайтесь в летний период употреблять не более одного-двух мороженых в день, даже если на упаковке написаны волшебные — «без сахара», «без жиров», — предупреждает диетолог.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.