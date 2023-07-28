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Диетолог Ивашкевич посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого в день

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Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич напомнила, что мороженое является высококалорийным продуктом, употребление которого может привести к лишнему весу.
Диетолог Ивашкевич посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого в день
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«Часто этот продукт включают в свой рацион в виде десерта, но по факту мороженое — это ½ приёма пищи, особенно если мы говорим про мороженое в вафельном стаканчике или с печеньем», — объяснила диетолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ивашкевич напомнила, что в четырёх чайных ложках десерта содержится до 120 г углеводов. В классическом ванильном мороженом в четыре раза больше жира и на 15% больше белка, чем в молоке.

«Старайтесь в летний период употреблять не более одного-двух мороженых в день, даже если на упаковке написаны волшебные — «без сахара», «без жиров», — предупреждает диетолог.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.

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