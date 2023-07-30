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В Мурманской области в честь Дня ВМФ корабли провели показательные стрельбы

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В Мурманской области в честь Дня ВМФ России корабли устроили показательные стрельбы, а морские пехотинцы продемонстрировали процесс высадки на необорудованное побережье.
В Мурманской области в честь Дня ВМФ корабли провели показательные стрельбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В Мурманской области праздник отметился показательными выступлениями — корабли ведут огонь, а морские пехотинцы высаживаются на необорудованное побережье», — говорится в материале.

Также сообщается, что праздник в этом году впервые на своём «родном» Северном флоте встретил новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов». До этого корабль задействовали в этот день в параде в Санкт-Петербурге, а также в Сирии.

Ранее праздничные мероприятия и парады в честь Дня ВМФ России прошли во многих российских городах, например во Владивостоке, в ХабаровскеКаспийске и, конечно же, в Санкт-Петербурге.

Отпраздновали День ВМФ российские военные и в сирийском Тартусе, где тоже прошёл парад в честь праздника.

При этом в ЛНР в честь Дня Военно-морского флота люди провели многочисленные автопробеги, а в Севастополе, несмотря на отмену массовых гуляний, в честь праздника устроили благодарственный молебен во славу Черноморского флота и выставку военной техники.

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