В сирийском Тартусе прошёл парад в честь Дня ВМФ России

В сирийском Тартусе прошёл парад средиземноморской группировки ВМФ в честь Дня Военно-морского флота России.

В строю задействовали боевые корабли ВМФ России, в том числе фрегат «Адмирал Горшков». Сирийские силы, в свою очередь, представили морской тральщик «Хатын».

Ранее праздничные мероприятия и парады в честь Дня ВМФ России прошли во многих российских городах, например, во Владивостоке, в Хабаровске, Каспийске и, конечно же, в Санкт-Петербурге.

При этом в ЛНР в честь Дня Военно-морского флота люди провели многочисленные автопробеги, а в Севастополе, несмотря на отмену массовых гуляний, в честь праздника устроили благодарственный молебен во славу Черноморского флота и выставку военной техники.