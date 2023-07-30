В сирийском Тартусе прошёл парад в честь Дня ВМФ России
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В строю задействовали боевые корабли ВМФ России, в том числе фрегат «Адмирал Горшков». Сирийские силы, в свою очередь, представили морской тральщик «Хатын».
Ранее праздничные мероприятия и парады в честь Дня ВМФ России прошли во многих российских городах, например, во Владивостоке, в Хабаровске, Каспийске и, конечно же, в Санкт-Петербурге.
При этом в ЛНР в честь Дня Военно-морского флота люди провели многочисленные автопробеги, а в Севастополе, несмотря на отмену массовых гуляний, в честь праздника устроили благодарственный молебен во славу Черноморского флота и выставку военной техники.