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Парад в честь Дня ВМФ проходит во Владивостоке

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Парад в честь Дня ВМФ проходит во Владивостоке. В акватории Амурского залива прошли современные корабли, подлодки, тральщики и исторические парусники.
Парад в честь Дня ВМФ проходит во Владивостоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил моряков с Днём Военно-морского флота России.

Вместе с этим он обошёл кильватерный строй, который включает в том числе ракетный крейсер «Варяг» и подводную лодку «Петропавловск-Камчатский».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 30 июля примет участие в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

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