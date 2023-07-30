Парад в честь Дня ВМФ проходит во Владивостоке
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил моряков с Днём Военно-морского флота России.
Вместе с этим он обошёл кильватерный строй, который включает в том числе ракетный крейсер «Варяг» и подводную лодку «Петропавловск-Камчатский».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 30 июля примет участие в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.