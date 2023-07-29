Путин и четыре африканских лидера 30 июля примут участие в параде ко Дню ВМФ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
По его словам, глава государства примет участие в Главном военно-морском параде в Финском заливе, на Кронштадтском рейде и в акватории Невы.
Кроме того, на параде в качестве гостей будут присутствовать четверо африканских лидеров, которые остались в Северной столице после саммита Россия — Африка, а также представители ещё пяти стран — участниц российско-африканского форума, добавил Песков.
Ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что факелы Ростральных колонн в городе зажгут в честь Дня ВМФ.