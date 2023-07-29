Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ

Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ.

Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Как передаёт сообщение РИА Новости, что в день проведения в Петербурге Главного Военно-Морского парада 30 июля с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30 часов будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что Ростральные колонны являются символом Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ.