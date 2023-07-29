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Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ

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Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ.
Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Как передаёт сообщение РИА Новости, что в день проведения в Петербурге Главного Военно-Морского парада 30 июля с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30 часов будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что Ростральные колонны являются символом Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ.

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