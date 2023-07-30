В дагестанском Каспийске прошёл военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ

В пункте базирования Каспийской флотилии состоялся военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России.

Об этом сообщает РИА Новости.

В парадном строю были представлены ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань» и «Волгодонск» и др.

Во время торжественных мероприятий моряки продемонстрировали свои боевые навыки, в частности, зрителям праздника показали проделывание проходов в морском минном заграждении, пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами и т. п.

Всего в мероприятии приняли участие около 400 военных и сотрудников различных ведомств, а также более 30 кораблей, катеров и судов.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.