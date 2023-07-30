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Развожаев: в День ВМФ в Севастополе провели благодарственный молебен во славу ЧФ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в День ВМФ России во Владимирском соборе города был проведён благодарственный молебен во славу Черноморского флота.
Развожаев: в День ВМФ в Севастополе провели благодарственный молебен во славу ЧФ
  • РИА Новости

«День ВМФ в Севастополе начали с благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что в городе на площади Нахимова в День ВМФ работала выставка военной техники, на которой взрослые и дети с азартом изучали военную технику.

«Посмотрите, с каким азартом ребята изучают военную технику, и они с детства знают: флот — это мощь! Многие потом продолжают династии отцов и идут на военную службу», — указал губернатор.

Развожаев напомнил, что в этом году в городе отказались от массовых гуляний, однако он подчеркнул, что «всенародный праздник День Военно-морского флота — это душа Севастополя».

Вместе с этим в Минобороны России сообщают, что в ознаменование Дня ВМФ командующий флотом адмирал Виктор Соколов с походной иконой святого праведного воина адмирала Фёдора Ушакова обошёл Севастопольскую бухту для поздравления экипажей кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования.

Ранее праздничные мероприятия и парады в честь Дня ВМФ России прошли во многих российских городах, например во Владивостоке, в Хабаровске, Каспийске и, конечно же, Санкт-Петербурге.

А в ЛНР в честь Дня Военно-морского флота люди провели многочисленные автопробеги.

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