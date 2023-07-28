Диетолог Арзамасцев: правильно приготовленные кабачки полезны для пожилых

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какой способ приготовления кабачков будет наиболее полезен для пожилых людей.

Людям в возрасте стоит исключить жарку в большом количестве масла, сообщил диетолог в беседе с «Москвой 24».

«Можно приготовить кабачки в духовке. Можно, в принципе, это сделать и на гриле с небольшим количеством масла», — отметил Арзамасцев.

По его словам, жареные продукты вредны для пожилых. Что касается кабачка, то это лёгкий, низкокалорийный продукт, который отлично подходит для рациона в зрелом возрасте.

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