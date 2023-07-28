Россияне стали чаще покупать кефир

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в России увеличился спрос на кефир.

Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что в России с начала 2023 года продали 404 млн л кефира на общую сумму 32,8 млрд рублей.

Только за май продано более 62,7 млн л кефира на сумму 5 млрд рублей.

Диетологи объясняют это тем, что летом люди чаще делают окрошку, для которой кефир является ключевым ингредиентом.

Впрочем, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова не рекомендует употреблять кефир людям, у которых есть непереносимость молочного сахара или белка.

По словам диетолога, самой полезной основой для окрошки будет комбуча (чайный гриб) или домашний квас.

Ранее сообщалось, что в России выросла продажа твёрдых сыров на 8,5%.