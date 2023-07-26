Офтальмолог Меркулова порекомендовала есть рыбу и орехи для здоровья глаз

Врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова перечислила продукты, полезные для здоровья глаз.

Об этом сообщает Life.ru.

По мнению врача, для сохранения хорошего зрения нужно ежедневно употреблять продукты, богатые витаминами, каротиноидами и разными микроэлементами.

Так, по словам специалиста, нужно разнообразить рацион зелёными листовыми овощами, яйцами, мясом, бобовыми, оливками, рыбой и орехами.

Эксперт также отметила, что быстрые углеводы, рафинированные жиры и недостаток клетчатки приводят к ухудшению зрения.

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