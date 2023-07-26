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Офтальмолог Меркулова порекомендовала есть рыбу и орехи для здоровья глаз

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Врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова перечислила продукты, полезные для здоровья глаз.
Офтальмолог Меркулова порекомендовала есть рыбу и орехи для здоровья глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Life.ru.

По мнению врача, для сохранения хорошего зрения нужно ежедневно употреблять продукты, богатые витаминами, каротиноидами и разными микроэлементами.

Так, по словам специалиста, нужно разнообразить рацион зелёными листовыми овощами, яйцами, мясом, бобовыми, оливками, рыбой и орехами.

Эксперт также отметила, что быстрые углеводы, рафинированные жиры и недостаток клетчатки приводят к ухудшению зрения.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, что не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета.

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