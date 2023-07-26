Офтальмолог Меркулова порекомендовала есть рыбу и орехи для здоровья глаз
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Об этом сообщает Life.ru.
По мнению врача, для сохранения хорошего зрения нужно ежедневно употреблять продукты, богатые витаминами, каротиноидами и разными микроэлементами.
Так, по словам специалиста, нужно разнообразить рацион зелёными листовыми овощами, яйцами, мясом, бобовыми, оливками, рыбой и орехами.
Эксперт также отметила, что быстрые углеводы, рафинированные жиры и недостаток клетчатки приводят к ухудшению зрения.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, что не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета.