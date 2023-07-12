Офтальмолог Лещенко: не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета
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Об этом сообщает Радио Sputnik.
По словам врача, не все очки с затемнёнными стёклами защищают от ультрафиолетового излучения.
«Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет», — уточнила она.
Лещенко уточнила, что соответствующую информацию нужно проверять в сертификате очков.
Также она предупредила, что солнечные лучи могут стать причиной развития определённых видов катаракты, птеригиума, макулярной дистрофии сетчатки.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.