Офтальмолог Лещенко: не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко рассказала о вреде ультрафиолета для здоровья глаз.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам врача, не все очки с затемнёнными стёклами защищают от ультрафиолетового излучения.

«Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет», — уточнила она.

Лещенко уточнила, что соответствующую информацию нужно проверять в сертификате очков.

Также она предупредила, что солнечные лучи могут стать причиной развития определённых видов катаракты, птеригиума, макулярной дистрофии сетчатки.

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