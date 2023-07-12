Узнать больше

Офтальмолог Лещенко: не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко рассказала о вреде ультрафиолета для здоровья глаз.
Офтальмолог Лещенко: не все очки с затемнёнными линзами защищают от ультрафиолета
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам врача, не все очки с затемнёнными стёклами защищают от ультрафиолетового излучения.

«Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет», — уточнила она.

Лещенко уточнила, что соответствующую информацию нужно проверять в сертификате очков.

Также она предупредила, что солнечные лучи могут стать причиной развития определённых видов катаракты, птеригиума, макулярной дистрофии сетчатки.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить