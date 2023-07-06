Иммунолог Жемчугов: бактериальный менингит начинается с высокой температуры
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«Самый тяжёлый (менингит) — бактериальный, люди могут стать инвалидами или умереть. Передаётся воздушно-капельным путём, может долго сидеть в носоглотке, никак не проявляясь, но заражая других людей. Начинается с высокой температуры, в лежачем положении человеку трудно согнуть ногу, сильная боль в спинных мышцах, голова запрокинута, общее состояние тяжёлое», — рассказал специалист.
По его словам, особенно это касается детей.
«Серозный менингит — это вирусное заболевание, он легче протекает, передаётся как воздушно-капельным, так и пищевым путём, чаще бывает с водой, в летнее время в речках, стоячих прудах, заболевание похоже на кишечный вирус», — объяснил Жемчугов.
Он подчеркнул, что вакцина есть, поэтому после вакцинации и лечения «вспышка погаснет».
Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.
5 июля сообщалось, что в Екатеринбурге было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON. В Роспотребнадзоре после этого заявили, что рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет.
В пресс-службе компании рассказали RT о ситуации с инфекцией на одном из складов.