OZON: склад в Кольцове продолжает работать на фоне ситуации с менингококковой инфекцией

В пресс-службе OZON рассказали RT о ситуации с менингококковой инфекцией на одном из своих складов.

«На складе OZON в Кольцове (Свердловская область) выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь», — рассказали в OZON.

Там также отметили, что находятся на связи с Роспотребнадзором и соблюдают все предписания надзорного органа.

«Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры — если есть признаки простуды, к работе не допускаем. Кроме того, на складе в ближайшее время будет проведена общая дезинфекция», — добавили в пресс-службе.

Компания акцентировала внимание на том, что склад в Кольцове продолжает работать со всеми мерами предосторожности.

«Важно отметить, что получать заказы с OZON по-прежнему безопасно: менингит передаётся воздушно-капельным путём от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности», — заключили в OZON.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.