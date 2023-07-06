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В Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией

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В Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией
  • Gettyimages.ru

«Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

До этого сообщалось о гибели одного сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.

В Екатеринбурге ранее было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON. 

В Роспотребнадзоре сообщили, что рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет.

В пресс-службе OZON рассказали RT о ситуации с менингококковой инфекцией на одном из своих складов.

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