В Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией
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«Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется», — сообщили в ведомстве РИА Новости.
До этого сообщалось о гибели одного сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.
В Екатеринбурге ранее было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.
В Роспотребнадзоре сообщили, что рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет.
В пресс-службе OZON рассказали RT о ситуации с менингококковой инфекцией на одном из своих складов.