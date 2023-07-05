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Роспотребнадзор: рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет

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Менингококковую инфекцию нельзя подхватить через посылки, прибывшие из распределительного центра OZON, где ранее выявили несколько случаев инфицирования, сообщил Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор: рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет
  • Gettyimages.ru
  • © jiang suying

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — заявила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят в распределительном центре OZON полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — подчеркнули там.

К настоящему времени в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.

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