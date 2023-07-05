Роспотребнадзор: рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет
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«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — заявила пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят в распределительном центре OZON полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
«Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — подчеркнули там.
К настоящему времени в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.