Роспотребнадзор: рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет

Менингококковую инфекцию нельзя подхватить через посылки, прибывшие из распределительного центра OZON, где ранее выявили несколько случаев инфицирования, сообщил Роспотребнадзор.

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — заявила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят в распределительном центре OZON полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — подчеркнули там.

К настоящему времени в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.