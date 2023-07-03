Врач Тананакина посоветовала следить за питанием для снижения риска ожирения
- Gettyimages.ru
Избыточная калорийность рациона ведёт к увеличению массы тела, напомнила специалист в разговоре с РИАМО.
По её словам, питание должно быть дробным, регулярным, с последним приёмом пищи не позднее, чем за два-три часа до сна.
«Согласно рекомендациям ВОЗ, у здоровых лиц примерно 15% калорийности рациона обеспечивают белки, от 15 до 30% — жиры, 55—65% должны быть углеводы. В то же время простые и лёгкие углеводы должны составлять не более 7% калорийности рациона», — резюмировала Тананакина.
Ранее кондитер Юрий Кацнельсон в беседе с НСН развеял миф о вреде пальмового масла.