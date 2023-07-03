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Врач Тананакина посоветовала следить за питанием для снижения риска ожирения

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что благодаря сбалансированному рациону снижается риск развития ожирения.
Врач Тананакина посоветовала следить за питанием для снижения риска ожирения
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Избыточная калорийность рациона ведёт к увеличению массы тела, напомнила специалист в разговоре с РИАМО.

По её словам, питание должно быть дробным, регулярным, с последним приёмом пищи не позднее, чем за два-три часа до сна.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, у здоровых лиц примерно 15% калорийности рациона обеспечивают белки, от 15 до 30% — жиры, 55—65% должны быть углеводы. В то же время простые и лёгкие углеводы должны составлять не более 7% калорийности рациона», — резюмировала Тананакина.

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