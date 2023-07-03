В Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Удмуртии к настоящему времени 43 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Девять из них получили максимальный балл по информатике.

Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Центра оценки качества образования.

Между тем, по сообщениям izhlife.ru, в Глазове выпускник 11-го класса физико-математического лицея Григорий Завьялов получил суммарно 200 баллов за ЕГЭ по математике и информатике.

Ранее сообщалось, что в колледжах и техникумах Московской области началась приёмная кампания. Студентов зачисляют на основании аттестата или по свидетельству об обучении, если ученик окончил коррекционную школу.