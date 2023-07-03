В Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
- РИА Новости
Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Центра оценки качества образования.
Между тем, по сообщениям izhlife.ru, в Глазове выпускник 11-го класса физико-математического лицея Григорий Завьялов получил суммарно 200 баллов за ЕГЭ по математике и информатике.
Ранее сообщалось, что в колледжах и техникумах Московской области началась приёмная кампания. Студентов зачисляют на основании аттестата или по свидетельству об обучении, если ученик окончил коррекционную школу.