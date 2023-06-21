В колледжах Подмосковья началась приёмная кампания

В колледжах и техникумах Московской области началась приёмная кампания. Студентов зачисляют на основании аттестата или по свидетельству об обучении, если ученик окончил коррекционную школу.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования.

«Для выпускников 9-х и 11-х классов, которые уже определились с выбором профессии, свои двери открыли 40 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 100 специальностей», — отмечается в сообщении.

Приказы о зачислении будут формировать в августе.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.