Российские военнослужащие из группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и отразили семь контратак украинских штурмовых групп. В результате работы группировки противник потерял до 350 военнослужащих и два танка.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

По данным ведомства, бойцы группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Терновая (Харьковская область).

Кроме того, отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии. Противник за сутки потерял до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14, 63, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Дроновка, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина 122-мм РСЗО «Град».

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Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк (ДНР). Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. За сутки противник потерял более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм САУ 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Наряду с этим уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка (ДНР). Здесь также были отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу М102 производства США.

Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 125-й бригад теробороны, 21-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Новоукраинка, Нескучное, Октябрь (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).

Сообщается, что ВСУ потеряли в этом секторе до 140 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две 155-мм САУ Krab польского производства и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Высшетарасовка и Добрая Надия (Днепропетровская область). ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и три автомобиля.

В дополнение к этому уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS производства США, а также 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 54 БПЛА, четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США.