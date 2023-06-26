В Омске сообщили о массовом отравлении школьников в гостинице
- РИА Новости
Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления.
«По версии следователей, 19 учащихся в возрасте 11—17 лет, приехавших из г. Новокузнецка в г. Омск на соревнования... были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как выяснилось, юные спортсмены поселились в гостинице, где было организовано их питание», — говорится в сообщении.
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