В Омске сообщили о массовом отравлении школьников в гостинице

В СУ СК России по Омской области сообщили об отравлении 19 школьников, приехавших в город на соревнования по пляжному гандболу.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления.

«По версии следователей, 19 учащихся в возрасте 11—17 лет, приехавших из г. Новокузнецка в г. Омск на соревнования... были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как выяснилось, юные спортсмены поселились в гостинице, где было организовано их питание», — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 50 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.

В Братске (Иркутская область) десять человек отравились после посещения кафе, из них пятеро — дети. Сейчас они находятся в Братской детской клинической больнице.

Депутаты Госдумы от «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку общепита в стране на фоне недавних многочисленных случаев отравления в летних кафе.