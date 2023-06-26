Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института увеличилось до 50

Число госпитализированных из-за пищевого отравления курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге увеличилось до 50.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек», — сказали в министерстве.

По данным ведомства, медики оценивают состояние большинства госпитализированных как близкое к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 60 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.

По сообщению tagilcity.ru, прокуратура проведёт проверку в связи с массовым отравлением.