Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института увеличилось до 50
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
«На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек», — сказали в министерстве.
По данным ведомства, медики оценивают состояние большинства госпитализированных как близкое к удовлетворительному.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 60 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.
По сообщению tagilcity.ru, прокуратура проведёт проверку в связи с массовым отравлением.