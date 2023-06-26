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Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института увеличилось до 50

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Число госпитализированных из-за пищевого отравления курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге увеличилось до 50.
Число госпитализированных курсантов Уральского юридического института увеличилось до 50
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. 

«На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек», — сказали в министерстве.

По данным ведомства, медики оценивают состояние большинства госпитализированных как близкое к удовлетворительному. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 60 курсантов выявили симптомы кишечной инфекции.

По сообщению tagilcity.ru, прокуратура проведёт проверку в связи с массовым отравлением.

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