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URA.RU: в Екатеринбурге отравились 60 курсантов Уральского юридического института

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В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 60 курсантов выявили симптомы отравления.
URA.RU: в Екатеринбурге отравились 60 курсантов Уральского юридического института
  • РИА Новости

Об этом URA.RU заявил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что 47 из 60 человек обратились за помощью к медикам, при этом позднее 11 пострадавших отказались от госпитализации, а 36 человек были отправлены в больницу.

По данным портала, госпитализированным поставили диагноз — гастроэнтерит (кишечная инфекция) лёгкой степени.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщал, что число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 101. Роспотребнадзор отметил, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске стала бактерия сальмонелла.

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