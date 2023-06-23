В Иркутской области запретили работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой

Братский городской суд запретил работу кафе, в котором больше 100 человек отравились шаурмой.

«Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщал, что число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 101. Роспотребнадзор отметил, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске стала бактерия сальмонелла.

20 июня диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News выразила мнение, что летом повышается вероятность отравиться шаурмой.