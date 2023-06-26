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Депутаты попросили Генпрокуратуру провести проверку общепита в России

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Депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку общепита в России на фоне недавних многочисленных случаев отравления в летних кафе.

Как сообщают «Известия», авторы напомнили, что мораторий на проверки бизнеса мешает регулярному контролю. Депутаты попросили поручить региональным органам прокуратуры инициировать проверки предприятий быстрого питания и нестационарных точек. 

По словам главы Общероссийской потребительской инициативы Олега Павлова, количество нарушений растёт — за год их число увеличилось вдвое.

«На тех мероприятиях, которые мы проводили совместно с прокуратурой и органами Роспотребнадзора в первом квартале 2023 года, в 100% случаев выявлялись нарушения, причем серьёзные», — сказал он.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщал, что число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 101. Роспотребнадзор отметил, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске стала бактерия сальмонелла.

В Екатеринбурге в Уральском юридическом институте у 60 курсантов выявили симптомы отравления.

Диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News выразила мнение, что летом повышается вероятность отравиться шаурмой.

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