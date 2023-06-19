В Челябинске 27 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике

В Челябинске 27 выпускников сдали Единый государственный экзамен по русскому языку и математике на 100 баллов.

Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на заявление замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева на еженедельном аппаратном совещании.

«В Челябинске подведены итоги ЕГЭ по русскому языку. 24 школьника получили 100 баллов. ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали три выпускника физико-математического лицея», — прокомментировал Авдеев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Единые государственные экзамены по истории и физике в Московской области сдали почти 10 тыс. выпускников.