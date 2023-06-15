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Врач Неронов напомнил об опасности заболеть гепатитом А из-за немытых фруктов

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предостерёг россиян от того, чтобы пробовать немытые фрукты на рынке из-за опасности инфицирования гепатитом А.
Врач Неронов напомнил об опасности заболеть гепатитом А из-за немытых фруктов
  • Gettyimages.ru
  • © borabakan

«Это огромный риск заразиться болезнью Боткина. Развитие воспалительного процесса в печени провоцирует вирус гепатита А», — сказал Неронов в беседе с РИАМО.

Это крайне стойкий микроорганизм, который не боится кипячения, воздействия хлором. Передаётся вирус через немытые овощи и фрукты, а также бытовые контакты, отметил Неронов.

Он также рекомендовал сделать прививку от вируса за месяц до поездки в тёплые страны, такие как Таиланд, Индия, Турция, Мексика, Египет. В путешествии Неронов посоветовал соблюдать гигиену, пить напитки без льда, а фрукты есть без кожицы.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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