В Нижегородской области выявлены шесть случаев отравления сидром, два человека скончались

В Нижегородской области зафиксированы шесть случаев отравления пивным напитком «Мистер Сидр», два человека скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — говорится в заявлении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.