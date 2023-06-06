Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Нижегородской области выявлены шесть случаев отравления сидром, два человека скончались

Короткая ссылка
В Нижегородской области зафиксированы шесть случаев отравления пивным напитком «Мистер Сидр», два человека скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Нижегородской области выявлены шесть случаев отравления сидром, два человека скончались
  • РИА Новости

«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — говорится в заявлении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить