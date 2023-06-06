В Пензенской области изъяли более 1,7 тысяч литров напитка «Мистер сидр»

Более 1700 литров напитка «Мистер сидр» было изъято в магазинах Пензенской области. Об этом заявили в пресс-служба регионального управления МВД России.

«В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 литров сидра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверили около 600 магазинов в Пензенской области.

Ранее стало известно, что три девушки госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.