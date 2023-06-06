В Пензенской области изъяли более 1,7 тысяч литров напитка «Мистер сидр»
- РИА Новости
«В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1700 литров сидра», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверили около 600 магазинов в Пензенской области.
Ранее стало известно, что три девушки госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком.
По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.