СК: трёх девушек госпитализировали с отравлением спиртосодержащей продукцией в Пензе

Три девушки госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком.

Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«В ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретённую в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления», — говорится в сообщении.

Также были госпитализированы с отравлением ещё две девушки.

Возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг.

Ранее число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.