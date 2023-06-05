Бастрыкин поручил передать дела об отравлении людей в ГСУ СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.

По имеющимся данным, задержанный предприниматель занимался производством алкогольной продукции в посёлке Винтай Красноглинского района Самарской области. После этого он поставлял товар в торговые точки.

Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией достигло 35, 16 из них скончались.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.