Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бастрыкин поручил передать дела об отравлении людей в ГСУ СК России

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.
Бастрыкин поручил передать дела об отравлении людей в ГСУ СК России
  • © СК РФ

По имеющимся данным, задержанный предприниматель занимался производством алкогольной продукции в посёлке Винтай Красноглинского района Самарской области. После этого он поставлял товар в торговые точки.

Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией достигло 35, 16 из них скончались.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить