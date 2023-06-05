СК: шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Димитровградским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, шесть жителей города Димитровграда были госпитализированы с отравлением, все пострадавшие скончались.
Следователи установили, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».
В конце мая в посёлке Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области четверо жителей отравились парами от септика. Трое погибли, один пострадавший выжил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.