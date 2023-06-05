СК: шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Димитровградским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть жителей города Димитровграда были госпитализированы с отравлением, все пострадавшие скончались.

Следователи установили, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».

В конце мая в посёлке Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области четверо жителей отравились парами от септика. Трое погибли, один пострадавший выжил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.