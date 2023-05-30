Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Трое человек скончались в результате отравления парами септика в Волгоградской области

Короткая ссылка
В посёлке Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области четверо жителей отравились парами от септика. Трое погибли, один пострадавший выжил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Трое человек скончались в результате отравления парами септика в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Инцидент произошёл после того, как жители одного из домов решили устранить засор в канализационной трубе, залив туда серную кислоту. В результате химической реакции стали выделяться опасные пары, вдыхая которые жильцы потеряли сознание.

Скончалась 38-летняя женщина, её 61-летняя мать и 50-летний сосед. Выжить удалось 34-летнему мужчине, он госпитализирован.

СК проводит комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что в коллекторе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх рабочих, погибших, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить