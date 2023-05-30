Трое человек скончались в результате отравления парами септика в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.
Инцидент произошёл после того, как жители одного из домов решили устранить засор в канализационной трубе, залив туда серную кислоту. В результате химической реакции стали выделяться опасные пары, вдыхая которые жильцы потеряли сознание.
Скончалась 38-летняя женщина, её 61-летняя мать и 50-летний сосед. Выжить удалось 34-летнему мужчине, он госпитализирован.
СК проводит комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Ранее сообщалось, что в коллекторе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх рабочих, погибших, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.