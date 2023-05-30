Трое человек скончались в результате отравления парами септика в Волгоградской области

В посёлке Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области четверо жителей отравились парами от септика. Трое погибли, один пострадавший выжил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Инцидент произошёл после того, как жители одного из домов решили устранить засор в канализационной трубе, залив туда серную кислоту. В результате химической реакции стали выделяться опасные пары, вдыхая которые жильцы потеряли сознание.

Скончалась 38-летняя женщина, её 61-летняя мать и 50-летний сосед. Выжить удалось 34-летнему мужчине, он госпитализирован.

СК проводит комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что в коллекторе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх рабочих, погибших, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.