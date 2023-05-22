В коллекторе подмосковных Мытищ обнаружили тела четырёх рабочих

Следственный комитет заявил, что тела четырёх рабочих, погибших, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом, нашли в коллекторе в подмосковных Мытищах.

Об этом говорится на сайте СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (ч. 3 ст. 143 УК России)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что тела были обнаружены возле многоэтажки на улице Борисовке. Предполагается, что отравление произошло из-за того, что они вели работы без индивидуальных средств защиты.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону.