СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в ливнёвке в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметили в СК, тело женщины 1942 года рождения было обнаружено 28 апреля в ливневом коллекторе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России», — указывается в заявлении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию коллектора.

Ранее в СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.