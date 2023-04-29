СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в ливнёвке в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отметили в СК, тело женщины 1942 года рождения было обнаружено 28 апреля в ливневом коллекторе.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России», — указывается в заявлении.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию коллектора.
Ранее в СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.