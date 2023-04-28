В реке Алтайского края обнаружили машину с телами трёх человек

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В СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.

«В реке Корболиха Змеиногорского района был обнаружен автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что по данному факту зарегистрирована доследственная проверка.

По предварительным данным ведомства, погибшие отдыхали на природе, когда в какой-то момент решили переехать реку. Однако, как оказалось, место проезда было глубоким, что и привело к трагедии.

15 марта стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины без телесных повреждений.

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