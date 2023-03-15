В Екатеринбурге нашли тела мужчины и женщины без телесных повреждений
- РИА Новости
«Проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал он.
По информации местных СМИ, в квартире также нашли двух детей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что дети без внимания не останутся.
Ранее Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае.