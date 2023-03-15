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В Екатеринбурге нашли тела мужчины и женщины без телесных повреждений

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В одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины, следователи проводят проверку, сообщил ТАСС старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В Екатеринбурге нашли тела мужчины и женщины без телесных повреждений
  • РИА Новости

«Проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал он.

По информации местных СМИ, в квартире также нашли двух детей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что дети без внимания не останутся.

Ранее Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае.

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